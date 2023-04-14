Memleket Partisi Edirne milletvekili adaylarından 3'ü adaylıktan çekildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Memleket Partisi Edirne milletvekili adaylarından Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar, Şeydanur Akça milletvekilli adaylığından çekildi.

İkinci sıradan aday gösterilen Bozkurt, üçüncü sıradan aday gösterilen Çakırlar ve dördüncü sıra milletvekili adayı Akça, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na giderek milletvekilli adaylığından istifalarını içerir dilekçelerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.