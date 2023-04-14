Edirne Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nde hüsn-i hat sergisi açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Rumeli Kültür Sanat Akademisi Hüsn-i Hat Atölyesi usta öğreticisi Zafer Günal'ın çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, depremler nedeniyle bu yıl hüzünlü bir ramazan yaşandığını söyledi.

Bu süreçte Hatay'da görev yaptığını anlatan Aksal, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Aksal, Edirne'nin sanatta zirveye ulaşan bir şehir olduğunu belirterek, "O anlamda burada hat sanatının olması çok önemli. Eski Cami denince insanların aklına hat sanatı geliyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Selimiye Camisi muhteşem bir eser." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, hüsn-i hatın Türk-İslam sanatının en önemlilerinden olduğunu dile getirdi.

"Selimiye denince Türk-İslam sanatının en önemli hüsn-i hat sanatçılarından Hasan Çelebi'nin akla geldiğini belirten Soytürk, "Kubbeye baktığınız zaman Hasan Çelebi'nin çığlığını duymamak mümkün değil. Çünkü o son hat çizgisini atarken gözlerine kireç damlıyor ve gözlerini kaybediyor. Selimiye'nin o muhteşem kubbesinin son halini göremiyor." diye konuştu.

Usta öğreticinin eserleri hakkında bilgi vermesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergi, 23 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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