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Tut Elimi Edirne Derneği üyeleri Sevgi Evleri'nde kalan çocuk ve gençlerle iftarda bir araya geldi

AA

Tut Elimi Edirne Derneği üyeleri Sevgi Evleri'nde kalan çocuk ve gençlerle iftarda bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Tut Elimi Edirne Derneğince düzenlenen iftar programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuk ve gençler dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Tut Elimi Derneği Başkanı avukat Şule Yörük, Hilly Otel'deki programda yaptığı konuşmada davetlerine katılanlara teşekkür etti.

Yörük, programın düzenlenmesinde emeği geçen Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Yörük ile Tevfik ve Yağmur Tuzcu çiftine teşekkür etti.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Yörük, katkılarından dolayı Tuzcu çiftine plaket takdim etti.

Programa Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Büyükelçi Yörük, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, eski Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve davetliler katıldı.

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