Trakya Üniversitesinde depremzedeler yararına sergi düzenlenecek

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﻿EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde 11 ülkeden 54 sanatçı ve akademisyenin katkılarıyla depremzedeler yararına "Dünya Sanat Günü Sergisi" açılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (URD) öncülüğünde, Trakya Ressamlar Derneği, Marmara Güzel Sanatlar Derneği (MGSD) ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) katkılarıyla düzenlenecek sergi 17 Nisan'da Balkan Kongre Merkezi'nde beğeniye sunulacak.

Hindistan, İngiltere, Güney Kore, Meksika, Nijerya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Türkmenistan, Yunanistan ve Türkiye'den 54 sanatçı ve akademisyenin katkı sunduğu serginin organizasyonu SAYRED Başkanı Prof. Dr. Aylin Gürbüz, URD Başkanı Doç. Dr. Mehtap Kodaman, MGSD Başkanı Cengiz Amiklioğlu, genel koordinatörlüğü URD kurucu başkanı Nazmi Metin, küratörlüğü ve grafik tasarımı ise Mehtap Kodaman tarafından yapıldı.

Resim, baskı, video, dijital sanat, fotoğraf, tezhip, ebru, giysi tasarım, kilim, takı, keçe, seramik gibi pek çok sanat biçimini içeren sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.

Sergi 28 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.





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