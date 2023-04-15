KADEM Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda bulunuyor

EDİRNE (AA) - Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilciliği üyeleri, Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda bulunuyor.

KADEM Edirne Temsilcisi Nilgün Tabakoğlu ve derneğin üyeleri kentte depremzedelerin kaldığı evleri ziyaret ederek, yardımları ulaştırıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan iftar menüleri de afetzede ailelere dernek üyeleri tarafından götürülüyor.

Tabakoğlu, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente çok sayıda afetzede ailenin geldiğini söyledi.

Depremzedelere yönelik faaliyetlere ramazan ayında da devam ettiklerini anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının başından bu yana ev ziyaretleri yapıyoruz. Ziyaretlerimize giderken kursiyerlerimizin hazırladığı iftar menülerini götürüyoruz. Aynı zamanda kendi aramızda topladığımız paralarla alışveriş yapıyoruz. Günlük olarak onların en çok ihtiyacı olan şeyleri almaya çalışıyoruz. KADEM Genel Merkezinden gelen hediye çeklerimiz var onları takdim ediyoruz. Ziyaretlerde hem geçmiş olsun, hem de şehrimize hoş geldin dileklerimizi iletiyoruz. Onların ihtiyaçlarını tespit edip, sonrasında geri dönüş sağlıyoruz."





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