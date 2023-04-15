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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eski Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir'i makamında ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Nezir, Tabakoğlu'na, Trakya Üniversitesinin Kuzey Makedonya başta olmak üzere Balkanlara yönelik yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Tabakoğlu da ziyaret dolayısıyla Nezir'e teşekkür ederek, Trakya Üniversitesinin Kuzey Makedonya ve Balkanlara yönelik çalışmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu belirtti.

- Öğretim üyelerinin hazırladığı kitap yayımlandı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Niyazi Cenk Sayın ve Doç. Dr. Cihan İnan'ın editörlüğünü üstlendiği "Perinatoloji" isimli kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sayın ve İnan, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek kitabı hediye etti.

Sayın ve İnan, gebelik sırasındaki olumsuzlukları teşhis eden ve gerekli tedaviyi uygulayan uzmanlık dalı perinatoloji alanında hazırladıkları kitap hakkında bilgi verdi.

Tabakoğlu da öğretim üyelerine teşekkür ederek eserin bu alandaki literatüre önemli bir katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

- Günay “Uluslararası Mozart Yarışması'nda ikinci oldu

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aslı Günay, "Uluslararası Mozart Yarışması"nda ikincilik ödülü aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı ile çalışmalarını sürdüren Günay, çevrim içi olarak düzenlenen “International Mozart Competition Vienna" yarışmasında 10-12 yaş kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Günay’a belgesi, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer tarafından verildi.





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