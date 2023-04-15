AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, 17 Nisan Pazartesi akşamı teravih namazının akabinde başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden Kadir Gecesi'nin dualar ve ibadetlerle idrak edileceğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği "kutlu gece" olarak kabul edildiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bu yıl ramazan ayı diğer yıllara göre farklı, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir döneme denk geldi. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından kente gelen depremzedelere yardım eli uzatmanın ve bu mübarek ramazan ayında sofraları onlarla paylaşmamız büyük öneme sahip. Kovid-19 salgını, yangınlar ve deprem gibi doğal afetler sonrası ülkemiz kritik zamanlardan geçiyor. Devlet ve millet el ele vererek bu zorlu sürecin de üstesinden geldik. Bu zorlu süreçte 7'den 70'e herkes tek yürek olarak depremzedelere ve deprem bölgelerine destek için canla başla çalıştı. Birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı."

Birlik, beraberlik, dayanışma, rahmet ve bereket ayı olan ramazanın son günlerine yaklaşıldığını belirten İba, tutulan oruçlar, yapılan ibadetler ve yardımlarla manevi bir iklimden geçerek idrak edilen ramazan ayının Kadir Gecesi ile zirveye ulaşarak, bayram sevinci ile taçlanacağını kaydetti.

Bu mübarek gün ve gecelerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin en ulvi seviyeye çıktığı zaman dilimleri olduğunu aktaran İba, "Bu manevi iklimi fırsat bilerek dargınlık ve kırgınlıkları kaldırmalı, elimizi ve gönlümüzü herkese açarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlamalıyız. Bu vesileyle mübarek Kadir Gecesi'nin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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