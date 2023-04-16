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EDİRNE (AA) - İpsala'nın Esetçe beldesinde toplu iftar programı düzenlendi.

Esetçe Belediyesi önünde düzenlenen iftara belde sakinleri katıldı. Kur'an-'ı Kerim ve dualar okunmasının ardından ezanla oruçlar açıldı.

Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, yaptığı konuşmada, her yıl birlik ve beraberlik içerisinde iftarlar düzenlediklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

İftara, Kaymakam Ömer Sevgili, AK Parti Milletvekili Adayı Tarık Hatipler, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş ve vatandaşlar katıldı.

- Yenikarpuzlu Belediyesince iftar verildi

İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde belediye tarafından iftar verildi.

Belediye Başkanı Ufuk Atalay, iftarda yaptığı konuşmada, geleneksel iftar etkinliğini bu yılda gerçekleştirdiklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

İftara, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba vatandaşlar katıldı.

- Öğrencilerden afetzede ailelere destek

İpsala ilçesinde öğrenciler depremzede ailelere destek olmaya devam ediyor.

Aliçopehlivan İlkokulu'nun Değerler Kulübü üyesi öğrencileri aileler için yardım paketleri hazırladı.

Öğrencilerin hazırladığı paketler İpsala ilçesinde yaşayan depremzede ailelere ulaştırıldı.

- Öğrenciler İpsala Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

İpsala İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İpsala Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

İpsala Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz ile okul müdürleri ve öğretmenlerin eşliğinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, ilgili birim amirlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler tüm birimleri ziyaret ederek, memurlara çalışmalarında başarı diledi.





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