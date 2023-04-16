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EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yayalar ellerindeki şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yağışların hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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