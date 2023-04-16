Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi heyeti, Bulgaristan’ın Haskovo şehrinde gerçekleştirilen Interreg Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Strateji Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Interreg Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Strateji Kurulu Toplantısı Haskovo şehrinde gerçekleştirildi.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından organize edilen toplantıda, Trakya Üniversitesinden Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muharrem Tolga Sakallı ile Proje Koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Hacı Ali Güleç de yer aldı.

Programın Bölgesel Stratejisi altında belirlenen "Yerel Ekonominin daha rekabetçi olmasına, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma" hedefi kapsamında duyurulacak proje teklif çağrısına ilişkin kurallar ve belgeler tartışılarak, çağrı takvimi belirlendi.

- Yıldız Erkekler Futbol İl Şampiyonası sona erdi

Edirne Yıldız Erkekler Futbol İl Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 Okul Sporları faaliyet programında yer alan yıldız erkekler il birinciliği final müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar sonucunda Gaziosmanpaşa Ortaokulu birinci, Keşan Rasim Ergene Ortaokulu ikinci, Keşan Ahmet Yenice Ortaokulu üçüncü, İpsala Kocahıdır Ortaokulu da dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

- Uzunköprü'de iftar programı düzenlendi

Uzunköprü Belediyesince iftar programı düzenlendi.

Adalet Meydanı, Telli Çeşme Meydanı ve Gazi Caddesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar oruçlarını açtı.

Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı açıklamada, ilçenin geleneği haline gelen iftar sofrasını bu yıl da kurduklarını belirterek programa katılanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Edirne'de sağanak
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen Türkan bebeğin anıtının ağacına astı (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen ...
Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen Türkan bebeğin anıtının ağacına astı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Kadir Gecesi ...
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Edirne'de Eski Cami'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ...
Kılıçdaroğlu, Edirne'den Bulgaristan'a geçti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Edirne'den Bulgaristan'a geçti
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
KADEM Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda bulunuyor
YEREL HABERLER KADEM Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda ...
Trakya Üniversitesinde depremzedeler yararına sergi düzenlenecek
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde depremzedeler yararına sergi ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı ...
Tut Elimi Edirne Derneği üyeleri Sevgi Evleri'nde kalan çocuk ve gençlerle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Tut Elimi Edirne Derneği üyeleri Sevgi Evleri'nde ...
Edirne Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nde hüsn-i hat sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nde hüsn-i hat ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Memleket Partisi Edirne milletvekili adaylarından 3'ü adaylıktan çekildi
YEREL HABERLER Memleket Partisi Edirne milletvekili adaylarından 3'ü ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de bir kişiyi av tüfeği ile yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de bir kişiyi av tüfeği ile yaralayan şüpheli ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Sakal-ı Şerif, Edirnekari işlenmiş muhafaza kutusunda korunacak
YEREL HABERLER Sakal-ı Şerif, Edirnekari işlenmiş muhafaza kutusunda ...
Edirne'de Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
YEREL HABERLER Edirne'de Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı ...
Edirne'de 11 DEAŞ ve FETÖ mensubu yurt dışına kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 11 DEAŞ ve FETÖ mensubu yurt dışına ...
Edirne'de bir kişi evindeki sikkelerle yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de bir kişi evindeki sikkelerle yakalandı
CHP Edirne milletvekili adayları seçim çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER CHP Edirne milletvekili adayları seçim çalışmalarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.