Mevsim geçişlerindeki metabolizma değişikliği kalp sağlığını etkiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsim geçişlerindeki metabolizma değişikliği kalp sağlığını etkiliyor

AA

Mevsim geçişlerindeki metabolizma değişikliği kalp sağlığını etkiliyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Canbaz, mevsimsel geçişler metabolizmada değişime neden olduğu için yaza girerken kalp krizlerinin artabileceği uyarısı yaptı.

Canbaz, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla AA muhabirine, mevsim geçişlerinde meydana gelen metabolizma değişikliğinin kalp sağlığını etkilediğini belirtti.

Kış ve yaz aylarındaki kalp krizi oranlarında büyük farklar yaşanmadığını ancak mevsimsel geçişlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Canbaz, "Kış biter, yaza girerken hipertansif ataklarla karşılaşıyoruz. Bunlar da kalp damarlarında tıkanmaları tetikleyebiliyor. Özellikle damarlarda yırtıklar, tıkanmalar ve kalp krizleri bu oranda artıyor." dedi.

Mevsim geçişlerinde yaşanabilecek hipertansif tansiyon ataklarının kalbi etkilediğine dikkati çeken Canbaz, şunları kaydetti:

"Kalp hastalığının ya da kalp krizinin belirtisi olarak göğüs ağrısı, kola veya boyna vuran, bazen de mideye aşağıya vuran ağrı tipik. Ama özellikle belirtmek istediğim, bazen sırta vuran böyle çok ani başlayan keskin bıçak keser gibi şiddetli ağrılarla özellikle tansiyonu yüksek kişilerde ani başlayan ağrıyla başvuran hastalarda kalpten çıkan ana atar damar olan aort damarının çatlaması veya yırtılması söz konusu, bu çok tehlikeli hatta ölümcül bir durum. Sırtta bıçaklanır, yırtılır gibi bir ağrı hissedildiğinde hemen hastaneye gidip bir an önce tanısının konulması gerekir, büyük oranda tedavisi ameliyatla yapılabiliyor."

Mevsimsel geçişlerde kalp krizi belirtisi yaşayanların en kısa zamanda tedavisini yaptırması gerektiğini aktaran Canbaz, hastaların kontrollerine düzenli olarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

- "Erkekler daha fazla kalp krizi geçiriyor"

Canbaz, kalp ve damar sağlığını korumak için değiştirilebilecek ve değiştirilemeyecek faktörlerin olduğunu belirtti.

Ailesel geçmişin değiştirilemeyeceğini ancak alınacak önlemlerle kalp krizinin hafif atlatılabileceğini söyleyen Canbaz, "Erkekler daha fazla kalp krizi geçiriyor. Özellikle menopoz döneminde ve öncesinde kadınlar biraz daha fazla korunuyor, menopozdan sonra hızla 60'lı yaşlara doğru erkekleri o sayıda yakalıyorlar." diye konuştu.

Fazla kiloların mutlaka verilmesi gerektiğini ifade eden Canbaz, şöyle devam etti:

"Kilo, hem şeker hastalığını, diyabet oranını artırıyor hem de kolesterol yüksekliği ile metabolizma bozuluyor. Onun için kilo fazlalığımız varsa onu vermemiz lazım. Kalp sağlığı için sağlıklı beslenmeye özellikle özen göstermemiz gerekiyor. Proteinden, yağdan ve karbonhidrattan dengeli miktarda almalıyız. Karbonhidratlara fazla yüklenmeden özellikle sebze tüketilmeli. Hayvansal yağlar düşük seviyede tutulması gerekiyor. Bu esnada da kalp için rutin kontroller yapılmalı."

- Sigara ve stres uyarısı

Prof. Dr. Canbaz, sigara bağımlılığı ve stresin kalbin baş düşmanı olduğunu dile getirdi.

Kalp ve damar hastalıkları ile sigara kullanımı arasındaki bağın ispatlandığını vurgulayan Canbaz, "Sadece kalp hastalıkları açısından değil kanserlerle olan ilişkisi de ispatlanmıştır. Onun için bunlardan uzak durmak lazım. Sadece içmememiz değil yanımızda da içirmemeliyiz. Pasif içici olarak bunlara maruz kalıyoruz." diye konuştu.

Canbaz, kalp sağlığı için stresten uzak durup, hareketli, spor yapılan bir yaşam tarzının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

- Gençler yaşlılara göre kalp krizini ağır geçiriyor

İnsanların kalp hastası olduklarını zor kabullendiğini, "Kalp hastasısın, ameliyat olman gerekiyor" dendiğinde hastaların kabul etmek istemediğini anlatan Prof. Dr. Suat Canbaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen hastaların tedaviden kaçtığı oluyor, kendisinin hasta olduğuna yormuyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum, gençlerde kalp hastalıkları daha hızlı ve ağır seyrediyor. Yaşlı insanlarda uzun süre kalp hastalığı devam ettiği zaman kalp kasındaki o tıkanan damarların yerini küçük küçük kollateral damar dediğimiz kılcal damarlar gelişiyor. Onlar bir miktar kalp kasını besliyor. Gençlerde ise bu damarlar çok gelişkin olmadığı için kalp krizi geçirdiği zaman çok ağır seyrediyor ve büyük oranda da ölümcül olabiliyor. Tam ölümcül olmasa bile kalp üzerindeki yıkıcı etkileri çok daha ağır oluyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Edirne'de sağanak
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen Türkan bebeğin anıtının ağacına astı (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen ...
Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen Türkan bebeğin anıtının ağacına astı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan'da öldürülen ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Kadir Gecesi ...
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Edirne'de Eski Cami'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ...
Kılıçdaroğlu, Edirne'den Bulgaristan'a geçti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Edirne'den Bulgaristan'a geçti
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
KADEM Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda bulunuyor
YEREL HABERLER KADEM Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda ...
Trakya Üniversitesinde depremzedeler yararına sergi düzenlenecek
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde depremzedeler yararına sergi ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı ...
Tut Elimi Edirne Derneği üyeleri Sevgi Evleri'nde kalan çocuk ve gençlerle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Tut Elimi Edirne Derneği üyeleri Sevgi Evleri'nde ...
Edirne Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nde hüsn-i hat sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nde hüsn-i hat ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Memleket Partisi Edirne milletvekili adaylarından 3'ü adaylıktan çekildi
YEREL HABERLER Memleket Partisi Edirne milletvekili adaylarından 3'ü ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de bir kişiyi av tüfeği ile yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de bir kişiyi av tüfeği ile yaralayan şüpheli ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Sakal-ı Şerif, Edirnekari işlenmiş muhafaza kutusunda korunacak
YEREL HABERLER Sakal-ı Şerif, Edirnekari işlenmiş muhafaza kutusunda ...
Edirne'de Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
YEREL HABERLER Edirne'de Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı ...
Edirne'de 11 DEAŞ ve FETÖ mensubu yurt dışına kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 11 DEAŞ ve FETÖ mensubu yurt dışına ...
Edirne'de bir kişi evindeki sikkelerle yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de bir kişi evindeki sikkelerle yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.