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EDİRNE (AA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İpsala'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İpsala'da esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirten Turan, "Belde ve köylerimizi de ziyaret edeceğiz. AK Parti olarak yeni dönemde kaldığımız yerden daha güçlü yürümek istiyoruz." dedi.

İftar programına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, AK Parti Edirne Milletvekili adayları Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç, Sevda Nur Kurban, partililer ve vatandaşlar katıldı.

- Memleket Partisi'nde 3 isim adaylıktan çekildi

Memleket Partisi Edirne Milletvekili Adayı Oktay Bozkurt, milletvekili adaylarının sıralamasının içlerine sinmediğini belirterek Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça adaylıktan çekildiklerini belirtti.

Memleket Partisi milletvekili adayları Bozkurt, Çakırlar ve Akça, il binasında basın toplantısı düzenledi.

Bozkurt toplantıda yaptığı konuşmada, parti örgütünün talebiyle kendisi, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça'nın milletvekili adayı olduğunu belirtti.

Birinci sıradan aday gösterilen, parti meclisi üyesi Erdem Bircan'la yaptıkları görüşmelerde aday olmayacağını dile getirdiğini ifade eden Bozkurt, "Genel merkez tarafından atanan birinci aday, aday arkadaşlarımla beraber içimize sinmedi. Örgütümüz kesinlikle adaylıktan çekilmemiz gerektiğini, yoksa istifa edeceklerini söyleyerek bize baskı uyguladılar. Çekilmemiz örgütümüzün isteğidir. Memleket Partisi olarak Edirne'de çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstifa etmiyoruz, geri çekiliyoruz." diye konuştu.

Çakırlar ve Akça da Muharrem İnce ve parti için örgütle birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Çayır, partisinin Edirne teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Ardından il başkanlığını ziyaret eden Çayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak herhangi bir ittifakı desteklemediklerini söyledi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çayır, ilerleyen günlerde bir adayı destekleme kararı alabileceklerini söyledi.

Çayır, partisinin Edirne milletvekili adaylarının Arif Köroğlu, Gökay İnğ, Volkan Biçer ve Erensoy Erol olduğunu açıkladı.





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