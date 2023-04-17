Edirne'de Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 47. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, anıta çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Soytürk, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin Türkiye'de turizm potansiyeli en güçlü kentlerden biri olduğunu söyledi.



Edirne'nin büyüyen Türkiye turizm pastasından aldığı payı artırmak ve gelecek ziyaretçilere farklı ve sürdürülebilir bir destinasyon sunmak için paydaşlarıyla birlikte Edirne Turizm Master Planı’nı, yol haritasını ve tanıtım geliştirme stratejisini hazırladıklarını belirten Soytürk, "Plan, Edirne turizmini 2030 yılına kadar kalite ve verimlilik açısından ileri götürmeyi amaçlayan bir yol haritasıdır. Şehrimizin turizminin küresel boyutta rekabetçiliğinin yükseltilmesi, akıllı turizm, sürdürülebilirlik, hizmet kalitesinin artırılması, nitelikli turistlerin tercihlerinde Edirne'nin öne çıkması ve bunların bileşkesi olarak turizm faaliyetlerinden mümkün olan en yüksek faydanın elde edilmesi bu yol haritasının ana prensipleridir." diye konuştu.



Soytürk, Edirne'nin yıllar öncesine uzanan tarihi geçmişiyle insanoğlunun meydana getirdiği en üstün medeniyetlerden birine sahip olmuş şehirlerden olduğunu dile getirdi.



Bulgaristan ve Yunanistan'a komşu olan, Türkiye’nin batıya açılan kapısı Edirne'nin en fazla sınır ötesi ziyaretçi alan beş kent içerisinde olduğunu ifade eden Soytürk, "Şehrimizin, ülkemizin büyüyen ve gelişen turizm sektöründen yüksek pay alabilmesi ve tanıtım pazarlama stratejileri noktasında hak ettiği yere ulaştırılması için, yerel paydaşlarımız ile eş güdüm içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. 47. Turizm Haftası'nı kutluyorum. Haftanın ülkemize, Edirne'mize ve Türkiye'nin turizm geleceğine hizmetini esirgemeyen sektörün değerli yatırımcıları ve çalışanlarına hayırlı olmasını diliyor, turizmin gelişmesi için emek veren tüm meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum." dedi.



Törene, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, şube müdürleri ve müdürlük personeli, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, esnaf ve turizmciler katıldı.

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