Trakya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

Batı Trakya ve çevre illerden gelen vatandaşlar restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'nin ibadete açık bölümünü ve bahçesini doldurdu.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Cemaat, programın ardından yatsı ve teravih namazını kıldı.

Eski Cami'de ise teravih namazının ardından sakal-ı şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı şerifi görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Cami başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir Kadir Gecesi'ni konu alan vaaz verdi.

Vaazının ardından vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı.

Tekirdağ'da tarihi Rüstempaşa Camisi olmak üzere camilerde Kadir Gecesi idrak edildi.





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