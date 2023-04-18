Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 53,35 gram eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve R.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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