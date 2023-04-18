Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, sikke ve madalya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Uzunköprü ilçe merkezinde bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait yüzük, 133 obje ile 10 sikke, Osmanlı dönemine ait 5 madalya, Osmanlıca yazılı Nutuk kitabı, 10 köstekli saat ve barometre ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.



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