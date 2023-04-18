Edirne'de "4 Mevsim 5 Duyu" çalışmasıyla ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor

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EDİRNE (AA) - Tarih, kültür, doğa ve gastronomi turizmi özellikleriyle ön plana çıkan Edirne'de, "4 Mevsim 5 Duyu" çalışmasıyla turist hareketliliğinin yılın 12 ayına yayılması ve ziyaretçi sayısının artırılması amaçlanıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, "turizm tanıtım ve geliştirme yol haritası" konulu sunum yaptı.

Kentin turizm alanında gelişmesine katkı sağlamak için geçen yıl Edirne Turizm Master Planı'nın hazırlandığını anımsatan Soytürk, plan kapsamında stratejik amaç ve eylem planlarının belirlendiğini söyledi.

Soytürk, nitelikli turist sayısı ve konaklama süresinin artırılması, sınır kapılarından geçen ziyaretçilerin kente yönlendirilmesi, turizm destinasyonlarının çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm anlayışını geliştirmek için çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

"4 Mevsim 5 Duyu" çalışmasıyla yılın her ayında ziyaretçilerin dinleme, dokunma, görme, tatma ve koklama duyularına hitap etmek istediklerini ifade eden Soytürk, kentin turizmden elde ettiği geliri ve ziyaretçi sayısını artırmak için rota ve projeler hazırlandığını anlattı.



"4 mevsim turizm çeşitliliği için, turizmi 12 aya yaymak gerekiyor." diyen Soytürk, şunları kaydetti:



"Aynı zamanda 5 duyuya hitap etmeliyiz. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde davul zurna sesini duyun, Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde müzik ve su sesini ruhunuzda hissedin. Selimiye Camisi'nde ezan sesini dinleyin. Dolmenleri ziyaret edip Trak dönemini görün. Edirne beyaz peynirini, saray mutfağını, tava ciğeri tadın ve bu lezzetlerin güzelliğini hissedin. Kentin binlerce yıllık tarihine sahip Roma duvarlarına dokunun, Makedon Kulesi'ne dokunun. Meriç ve Tunca nehirlerine dokunun, Eski Cami'nin hat yazılarına dokunun. Edirne kırmızısını görün, ayçiçeği tarlalarını görün. Edirne mis sabununu, lavanta bahçelerini koklayın. 4 mevsim 5 duyuya hitap eden bir destinasyon oluşturmak için çabalıyoruz. Hedefimiz, şehrin turizm potansiyelini sürdürülebilir, bütüncül bir anlayışla ve tüm paydaşlarla geliştirmek."





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