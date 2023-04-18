Trakya Üniversitesinde Edirne Yeni Sarayı konuşuldu.

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesince düzenlenen Trakya'da arkeoloji konferanslarında "Geçmişten Günümüze Kazılarla Edirne Yeni Sarayı" konuşuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yönetiminde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak TÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu katıldı.

Prof. Dr. Kurtişoğlu, çevrim içi düzenlenen konferansta Edirne Yeni Saray Kazısı hakkında bilgiler paylaştı.

Sarayın yeri, kuruluş ve inşaat tarihi, hacmi, bölümleri, mekanların işlevleri, mevcut durumu ve tarihsel sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtişoğlu, yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen bulguları dinleyicilere aktardı.



Kurtişoğlu, Trakya Üniversitesi tarafından Milli Saraylar Başkanlığına devredilen Edirne Yeni Sarayı'nın yeniden ihya edileceğini belirtti.

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