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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Süloğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, günler öncesinde başlayan çalışmalarda Merkez ve Şafak mahallelerinde bulunan mezarlıklarda budama, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılarak vatandaşların ziyaretine hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, göreve geldikleri günden bu yana en az 4 kez olmak üzere, özellikle de bayramlarda ilçe kabristanlığının detaylı temizliğini yaptıklarını belirtti.

Bu bayramda personelin ilçede bakım onarım ve temizlik işlerini tamamladığını aktaran Ormankıran, "İlçemizde bu gibi önem arz eden hizmetlerimize öncelik veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına çalışmalarımızı titizlikle bitirdik. Personelimize emekleri için teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza ağız tadıyla, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

- TÜ heyeti, Sırbistan'da temaslarda bulundu

Uluslararası tanıtım ve iş birlikleri geliştirmek amacıyla Sırbistan'da bulunan Trakya Üniversitesi (TÜ) heyeti, başkent Belgrad'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rifat Gürgendereli ve beraberindeki heyet, Sırbistan temasları kapsamında Belgrad Üniversitesi ve ATSSB Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği, MEB Belgrad Eğitim Müşavirliği ve Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Belgrad Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğünü ziyaret eden TÜ heyeti, iki üniversite arasında imzalanacak Erasmus + anlaşması başta olmak üzere öğrenci ve personel hareketliliği ile ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

TÜ heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile Belgrad Milli Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Yılmazata'yı da ziyaret etti.



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