Keşan'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nden şehir merkezine giden G.C.T. idaresindeki 22 ACP 015 plakalı panelvan, Metin Çırpan Caddesi sapağına geldiği sırada kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı.



Kazada yaralanan G.C.T. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Diğer kazada, Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulu istikametine giden U.E. (49) idaresindeki 22 RA 951 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen H.U.’ya (4) çarptı.



Kazada yaralanan H.U., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Başka bir kazada ise Adalet Sarayı istikametinden Alparslan Türkeş Meydanı'na giden H.A. (37) idaresindeki 22 HH 081 plakalı otomobil, Kızılay Sokak kesişiminde T.Ş. (34) idaresindeki 16 FT 553 plakalı kamyonete çarptı.



Savrulan otomobil de park halindeki 34 APJ 970 plakalı otomobile çarptı.



Kazada, 22 HH 081 plakalı otomobilde bulunan T.E.C. (17) ile E.A. (16) yaralandı. Yaralılar, özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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