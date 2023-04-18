AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, CHP'nin kadın milletvekili aday sayısını eleştirdi

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "CHP'nin listesine bakın. Edirne gibi bir şehirde bile bırakın seçilecek bir sırada olmasını, seçilemeyecek 4'üncü sırada bile bir kadın adayı yok." dedi.

Milletvekili Aksal, AK Parti Keşan İlçe Teşkilatı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, altılı masanın yedinci ayağını HDP'nin oluşturduğunu söyledi.



Ancak altılı masanın HDP ile görüntü vermeye utandığını savunan Aksal, şöyle devam etti:



"O hep masanın altındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı zikredildiğinde Meral Akşener, 'bize seçimi kazanamayacak bir aday dayatılıyor, biz bu masada yokuz' dedi. Ancak hangi güçler devreye girdiyse Meral Akşener, kumar masası dediği, 'biz tehdit ediliyoruz, bize dayatılıyor' dediği masaya geri döndü. Zaten döndükten sonraki ruh durumunu da herkes gördü. Kemal Kılıçdaroğlu ile bu seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar. Yanına bizim Anayasamızda olmayan 'Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı' diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı koydular."



"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına tek başına çıkamayacak. Onun seçimi kazanacaklarına kendileri de inanmıyorlar." diyen Aksal, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Asıl hedef Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil, güçlenen büyüyen ve artık 'dünya beşten büyüktür' diyen Türkiye'dir. PKK'nın uzantısı olan HDP'nin bir cumhurbaşkanı adayı yok. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. FETÖ'cülerin desteklediği kim? Kılıçdaroğlu. İnşallah önümüzdeki seçimde de biz Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz."



Aksal, CHP'nin kadın milletvekili adayı sayısını eleştirdi.



Kadın konusu açıldığında CHP'nin meydanı kimseye bırakmadığını söyleyen Aksal, şunları kaydetti:



"Kadınlar ve kadın haklarından bahsediyorlar. Ancak bunlar lafta olmuyor. CHP'nin listesine bakın. Edirne gibi bir şehirde bile bırakın seçilecek bir sırada olmasını, seçilemeyecek 4'üncü sırada bile bir kadın adayı yok. Sayın Kılıçdaroğlu, bundan 2 yıl önce mecliste bir kanun teklifi verip, 'gelin önümüzdeki seçimlerde mecliste kadın temsil oranı yüzde 50 olsun' dedi. Biz o gün kendisine, 'Ey Kılıçdaroğlu, bizim bunun için bir kanun teklifine ihtiyacımız yok. Siz CHP'nin genel başkanısınız. Eğer istiyorsanız yüzde 50 değil seçilecek yerlerin tamamına kadın adaylar koyabilirsiniz' dedik. Ama bugün geldiğimiz noktaya bir bakın Kılıçdaroğlu ve CHP verdikleri sözleri tutmadıkları gibi kadın konusundaki vaatlerini de yerine getirmediler. CHP'nin listelerinde kadın aday görüyor musunuz? Yok. Onlar, kadın hakları diye konuşur ama icraatı AK Parti yapar."

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