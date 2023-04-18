En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne Milletvekili ve milletvekili adayı Fatma Aksal, seçim programına Keşan ilçesinde devam etti. AK Parti Keşan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Aksal, daha sonra ilçe esnafına ziyarette bulundu.

AK Parti Milletvekili adayı Tarık Hatipler de Edirne Yeni Sanayi Sitesi'nde esnafla görüştü.

Hatipler, seçimin Türkiye'nin varlığını, birliğini ve bağımsızlığını koruma açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Hatipler, AK Parti'nin Türkiye'yi dünya sıralamasında en üst seviyelere taşıyacağını dile getirdi.

CHP Edirne Milletvekili adayı Ediz Ün, seçim çalışmalarını Meriç ilçesinde gerçekleştirdi. Meriç Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Ün, talepleri dinledi.

CHP Edirne Milletvekili adayı Ahmet Baran Yazgan da Uzunköprü ilçesinde çalışmalarını sürdürdü. Yazgan, esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

İYİ Parti Milletvekili adayı Mehmet Akalın ise Uzunköprü ilçesinde yerel gazeteleri ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam etti.

MHP Edirne Milletvekili adayı Ali Özer de Uzunköprü’de çalışmalarını sürdürdü.

- Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç ve beraberindekiler, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Karakoç'a çalışmalarında başarı diledi.

Karakoç da Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.