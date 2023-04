Edirne'deki uluslararası öğrenciler iftar programında bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Trakya Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kentte bir tesiste düzenlenen programda, 5 bin uluslararası öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Üniversitede 42 bin 500 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Tabakoğlu, 5 bin uluslararası öğrencinden 4 bin öğrencinin Balkan coğrafyasında yer alan ülkelere mensup olduğunu belirtti.

Üniversite bünyesindeki öğrencilerin eğitimlerinin gelişiminin artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Tabakoğlu, Edirne'nin özel bir kent olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yaptığını belirten Tabakoğlu, "Edirne çok özel bir yer. Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik etmiş bir yer. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği yer. Balkanları ve İstanbul'u fetheden, bir çağı kapatıp bir çağı açan şehir Edirne. Bir tarihimize baktığımız her büyük insanın aslında Edirne'den yolunun geçtiğini görüyoruz. Sizler de o yüzden bizim için kıymetlisiniz. Sizin yolunuz da Edirne'den geçiyor. Onların yürüdüğü sokaklarda, gezdiği yerlerde geziyorsunuz her birinizi birer Fatih, her birinizi ortak geleceğimizin birer komutanı olarak görüyoruz. Trakya Üniversitesi akreditasyon aldığı eğitimlerle sizi hayata en güzel şekilde hazırlıyor. Edirne'de mekanları gezerken Eski Cami, 3 Şerefeli, köprüleri, hanı, hamamı ile Edirne size farkında olmadan öğretiyor." dedi.

Tabakoğlu, tüm öğrencilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Muhammed İslam da uluslararası öğrencilerin dünya genelinde bir barış halkası oluşturacağına inandıklarını belirtti.

Eğitimleri için binlerce kilometre öteye okumak için gelen öğrencilere desteklerinin süreceğini söyleyen İslam, şunları kaydetti:

"Eğitim için daha başka bir coğrafyaya gideriz. İşimiz, ailemiz bizi daha farklı coğrafyalara götürebilir. Aslında içinde bulunduğumuz iklim bize bunun fotoğrafını gösteriyor. Hiçbirimiz doğduğumuz andan itibaren belki de eğitimlerimiz için binlerce kilometre öteye gelip burada farklı insanları tanımayı hedefimize koymamıştık. Buradaki sorumluluklarımız, öğrencilik süreçlerimizi tamamladıktan sonra bütün dünya genelinde bir barış halkası oluşturabilmek, bir adalet zinciri oluşturabilmek, dünyanın bu gidişatına bir dur diyebilmek için bir ortamdayız."

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da öğrencilerin eğitimleri için desteklerinin süreceğini belirtti.

Programa, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

