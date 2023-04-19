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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'deki müzelerde bu yıl 2 milyon ziyaretçi hedefi

AA

Edirne'deki müzelerde bu yıl 2 milyon ziyaretçi hedefi

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 17 müzenin ziyaretçi sayısının bu yıl 2 milyona ulaşması bekleniyor.

Son iki yılda 6 yeni müzenin açıldığı Edirne, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Fatih Sultan Mehmet, Necmi İğe Evi Etnografya, Hasan Ali Yücel Çocuk, Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi, Özel Osman İnci, Edirne Kent, Uzunköprü Kent, İlhan Koman Resim ve Heykel, Selimiye Vakıf Eserleri, Edirne, Balkan, Milli Mücadele ve Lozan, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık, Türk İslam Eserleri, Edirne Arkeoloji ve Etnografya, Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi ve Ekmekçizade Kervansarayı müzeleri kente gelen ziyaretçileri tarihe yolculuk yaptırıyor.

- Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Edirne'deki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çanakkale'den sonraki en büyük tabya olan Hıdırlık Tabyası'ndaki çalışmaların 2021'de tamamlandığını, bu yapının Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak misafirlerini ağırlamaya başladığını belirten Soytürk, "Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Makedon Kulesi'nin (eski saat kulesi) restorasyonunun birinci etabı tamamlandı. Şükrü Paşa Kıyık Tabya'da ise projelendirme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Edirne Valiliğinin koordinasyonunda kentte açılan çeşitli müzelerin olduğunu anlatan Soytürk, şöyle devam etti:

"Misafirlerini ağırlamaya başlayan Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı Müzeleri, 'Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri', 'Osmanlı Padişahları', 'Padişah Çadırı' ve 'Balkanlar'da Osmanlı Eserleri' temasıyla dikkati çekiyor. Tabii kervansarayın kendisi apayrı bir miras. Edirne'de Bakanlığımıza bağlı toplam resmi ve özel müzelerle birlikte 17 müzemiz yerli ve yabancı ziyaretçilere açık."

Soytürk, Trakya Üniversitesi tarafından açılan Doğa Tarihi Müzesi'nin de Edirne'ye yeni eklenen müzelerden olduğunu ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi çekmeye devam ettiğini vurguladı.

Rumeli ve Balkan düğün kültürü, el sanatları, örf ve adetlerinin sunulduğu Necmi İğe Etnografya Müzesi'nin dikkati çeken müzelerden olduğunu anlatan Soytürk, müzenin Balkanlar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri ağırladığını dile getirdi.

- "Müzelerdeki etnografik eserler artıyor"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın kentteki çocuklar için "Müzelerimizi Geziyoruz" projesi başlattığına da değinen Soytürk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz önce şehri tanıyor. 'Tanırsa sever, severse korur' mantığıyla devam ediyoruz. Son dönemde Türk İslam Eserleri, Vakıf ve Etnografya müzelerimizde etnografik eserler de artıyor. Müzeler kenti Edirne'nin müzelerinde 2022 yılında 1 milyon ziyaretçi ağırladık. 2023 yılına 2 milyon ziyaretçi hedefiyle başladık. Bu yıla hızlı bir giriş yaptık."

Soytürk, ramazan ayında inanç turizmi için İstanbul'dan kente gelen çok sayıda kafilenin müzeleri ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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