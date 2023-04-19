Edirne'de şehirler arası yolcu otobüslerinde "emniyet kemeri" denetimi yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de trafik kazalarının önlenmesi ve seyahat güvenliğinin artırılması amacıyla Ramazan Bayramı öncesi şehirler arası yolcu otobüslerinde "emniyet kemeri" denetimi gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Otogarı'nda otobüs şoförleri ve bayram yolculuğuna çıkan vatandaşları trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Cafer Akcan ve ekipler, otobüslere binerek yolcuların emniyet kemerinin takılı olup olmadığını tek tek kontrol etti.

Kemeri takılı olan yolculara teşekkür eden Akcan, "Her trafik kuralının hayat kadar değerli olduğunu unutmayalım. Çünkü trafik kuralları bizler için. Otobüs kazalarında araç içindekilere savrulmalar en büyük zararı veriyor. Araçtan fırladığınız zaman ya da aracın devrilmesi ölümlere neden olabiliyor." diye konuştu.

- "Her yolcuyu otobüse binerken uyarıyorum"

Otobüs şoförü Hasan Kenar da otobüsüne binen her yolcuyu uyardığını ifade etti.

Yaklaşık 3 ay önce bir kaza geçirdiğini anlatan Kenar, "Tekli koltukta oturan bir yolcu kemerini takmamış, hafif yaralanma yaşadı, üzülmüştüm." dedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bayram tatiline giden üniversite öğrencisi İdal Usta da polislerin bayram öncesi önemli bir uygulama yaptığını belirterek, "Ufak sıyrıklarla atlatılabilecek kazalar insanların hayatına mal olabiliyor. Onun için herkes ulaşım araçlarında emniyet kemeri takmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ekipler denetimin ardından otogarda bilgilendirme broşürü dağıttı ve açık alanda kurdukları platformda vatandaşları trafik kuralları hakkında slaytla bilgilendirdi.





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