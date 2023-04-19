Edirne'de üreticilere hastalıklara dayanıklı yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi" kapsamında 17 bin dekarlık alana ekilmek üzere 563 üreticiye, yüzde 90 hibeli 784 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde hazırlanan 3 milyon 332 bin 700 liralık projenin yüzde 60'ı Bakanlık, yüzde 30'u Trakya Kalkınma Ajansı, yüzde 10'u ise üreticiler tarafından karşılandı.

Köse hastalığına dayanıklı, yüksek verimli tohumların dağıtımı Keşan'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle yapıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, programda yaptığı konuşmada, tarımsal üretime olan desteklerin artarak devam ettiğini söyledi.

Edirne'nin bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Aksal, kentin çalışkan insanlarının bu toprakları en iyi şekilde değerlendirdiğini vurguladı.

Yerli tohum üretiminin önemini vurgulayan Aksal, şöyle devam etti:

"İktidara geldiğimiz günden beri her zaman üretenin yanında olduk. Pandemi sürecini geçirdik. Dünyadaki bütün dengeler değişti. Bu süreç en çok gıdayı etkiledi. Tüm emtia fiyatlarında belirsizlik yaşandı. Burada yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Artık Allah'a çok şükür kendi yerli otomobilini, İHA'sını, SİHA'sını, savaş uçağını üreten bir ülkeyiz. Bunları yapan ülke hiç şüphesiz kendi tohumunu da üretir dedik ve büyük bir gayretle yerli tohumumuzu ürettik. Projenin hayırlı olmasını diliyorum."

Aksal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın ülkenin birliği ve beraberliği için çalıştığını kaydetti.

- "Yüksek verimli kaliteli tohum"

Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ise tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak için projeler üretildiğini dile getirdi.

Edirne'nin ayçiçeği üretiminde söz sahibi bir kent olduğunu aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği üreticilerine desteğimiz sürüyor. Bugün dağıtımı yapılan tohumlar, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş, bölge şartlarına uygun, adaptasyon kabiliyeti yüksek bir tohumdur. Aynı zamanda oronbaş zararlı otuna ve köse hastalığına karşı yüksek toleranslı, yüksek verimli kaliteli bir tohumdur."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de projenin hayırlı olmasını diledi.

Trakya'nın sadece ayçiçeği üretiminde değil tohum üretiminde de söz sahibi olmasını istediklerini dile getiren Şahin, "Çalışmalarımız sürüyor. Sudan'da, Ukrayna'da ve Rusya'da bu tohum çeşitlerimizin tescil edilmesi ve Türkiye'den oraya gönderip ekiminin yapılmasını sağlayacağız." dedi.

Törene, Keşan Belediye Başkan Vekili Şafak Uslu, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.

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