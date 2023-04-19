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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne'de milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne Milletvekili ve milletvekili adayı Fatma Aksal, Keşan'da esnafla bir araya geldi.

Parti binasındaki buluşmanın ardından ilçe merkezindeki kahvehaneleri ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinleyen Aksal, iftar programına da katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve milletvekili adayı Tarık Hatipler de Edirne Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Seçimler için esnaf ve vatandaşlardan destek isteyen İba ve Hatipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi ve Edirne'yi daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

AK Parti Milletvekili adayları Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban da Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Milletvekili adayları Mehmet Akalın Dilek Kırmızı, Hasan Hakan Şahin ve Hüseyin Erkin de Saçlımüsellim köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar sonrası Akalın ve Şahin, Sığırcılı, Çakmak, Değirmenci ve Hamitli köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve şikayetleri dinledi.

- Trakya Üniversitesi, Bosna Hersek'te öğrencilere tanıtıldı

Trakya Üniversitesi, Bosna Hersek'te üniversiteye hazırlanan öğrencilere tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rifat Gürgendereli ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarda bulundu.

Heyet, Saraybosna Maarif Vakfı Lisesi, Dördüncü Lise Ilıca, Dobrinja Lisesi ve Ekonomi Lisesi’nde yaklaşık 200 öğrenciyle bir araya geldi.

Ziyarette, aday öğrencilere, Trakya Üniversitesinin eğitim imkanları ve faaliyetleri anlatıldı.

Saraybosna'daki Maarif Vakfı okullarını da ziyaret eden heyet, yönetici ve öğrencilere Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında bilgi verdi.

Heyet Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Akif Yaman'ı da ziyaret ederek üniversitenin Balkanlardaki faaliyetlerini anlattı.

- Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Fransa'da tanıtıldı

Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Fransa’nın ARTE TV'de yayınlanan belgeselle tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Fransız ARTE TV'de yayınlanan "Seyahate davet" isimli belgesel programına konu oldu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde müzede çekimler gerçekleştiren Anne Gautier ve Olivier Gannin'den oluşan ARTE TV ekibi, dönemin sağlık uygulamalarını ve Türk medeniyetinin inceliklerini izleyicileri ile buluşturdu.

Tabakoğlu, Osmanlı döneminin tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin aslına uygun bir şekilde yansıtıldığı Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi ile birlikte İmaret Müzesi'nin de yer aldığı Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nin, Türk medeniyetinin ve Osmanlı’nın insana verdiği değeri en iyi anlatan yer olduğunu ifade etti.

- CHP Edirne milletvekili adayları tanıtıldı

CHP Edirne milletvekili adayları, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

İl Başkanı Samet Kahraman, yaptığı konuşmada, Millet İttifakı bileşenlerinin ilk günden itibaren birlik ve beraberlik aşkıyla çalıştığını söyledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olması için çalıştıklarını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Önümüzde önemli bir yasama dönemi bizleri beklemektedir. Bu sebeple, bu amaç ve idealin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması yetmez bu anlayışın mecliste çoğunluğu elde etmesi ve gelecek yüzyılı inşa edecek yasama faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir."

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlayacaklarını dile getiren Kahraman, "Bunu başarmak için tüm Edirne halkını 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve milletvekili adaylarımıza oy vermeye davet ediyorum. Edirne'miz ve ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi il başkanları da toplantıda konuşma yaptı.

Toplantıda, CHP Edirne Milletvekili adayları Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan, Ufuk Kanışkan ve Ahmet Erken kendini tanıttı.

Tanıtım toplantısına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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