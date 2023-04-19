Edirne'de deprem yardımlarını çaldıkları belirlenen 2 kişiye ev hapsi verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de depremzedeler için toplanan yardımları aldıkları belirlenen 2 şüpheliye ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde afet bölgesine gönderilmek üzere deprem yardımlarının tren vagonlarına yüklendiği sırada 2 kişinin malzemelerden bazılarını araçlarına koyduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, yardım malzemelerinden 2 yatak ve 3 uyku tulumunun, yardımların tasnif ve taşınmasında görevli H.D'nin aracının bagajında olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler H.D. ve E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.

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