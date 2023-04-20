Trakya Üniversitesinde depremzedeler yararına sergi düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde 11 ülkeden 54 sanatçı ve akademisyenin katkılarıyla depremzedeler yararına "Dünya Sanat Günü Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (URD) öncülüğünde, Trakya Ressamlar Derneği, Marmara Güzel Sanatlar Derneği (MGSD) ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) katkılarıyla düzenlenen sergi Balkan Kongre Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan URD Başkanı Doç. Dr. Mehtap Kodaman, Trakya Üniversitesi olarak çeşitli derneklerle işbirliği içerisinde üç yıldır Dünya Sanat Günü'ne özel sergi düzenlediklerini belirtti.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yılki sergiyi, depremzedeler anısına ve onların yararına yapmaya karar verdiklerini dile getiren Kodaman, "Birçok sanatçı dostumuz duyarlılık göstererek, hiçbir çıkar gözetmeksizin eserleri ile sergimize katkı sağladı. Buradaki eserlerin satışından elde edilecek gelir üniversitemiz kanalıyla depremzedeler için kullanılacak. Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hindistan, İngiltere, Güney Kore, Meksika, Nijerya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Türkmenistan, Yunanistan ve Türkiye'den 54 sanatçı ve akademisyenin katkı sunduğu, resim, baskı, video, dijital sanat, fotoğraf, tezhip, ebru, giysi tasarım, kilim, takı, keçe, seramik gibi pek çok sanat biçimini içeren eserlerin yer aldığı serginin satışından elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.

Organizasyonu SAYRED Başkanı Prof. Dr. Aylin Gürbüz, URD Başkanı Doç. Dr. Mehtap Kodaman ve MGSD Başkanı Cengiz Amiklioğlu tarafından gerçekleştirilen serginin genel koordinatörlüğü URD kurucu başkanı Nazmi Metin, küratörlüğü ve grafik tasarımı ise Kodaman tarafından yapıldı.

Sergi 28 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.



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