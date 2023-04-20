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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi.

İl Başkanı Sinan Tekin, bir restoranda düzenlenen programda, mübarek ramazan ayını anlamına ve önemine uygun bir şekilde idrak etmeye çalıştıklarını belirtti.

"Azı olan azdan, çoğu olan çoktan vererek iyilik kervanında yerini alıyor" diyen Tekin, "Bizim kültürümüzde maddi imkanları çok olandan ziyade, gönlü zengin olandır. Allah yolunda imkanlarını paylaşmayan kimse maddi olarak ne kadar zengin olursa olsun aslında fakirdir." ifadelerini kullandı.

Tekin, deprem felaketinin açtığı yaraları hep birlikte gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de birlikte olmanın, iyilik ve güzellikleri toplumun her kesimine yaymanın büyük fayda sağlayacağını anlatan Tekin, "Kavgadan çekişmeden hiç bir şey çıkmaz. Ama beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz zaman ülkenin güzelliklerini toplumun her kesimine rahatlıkla aktarabiliriz. Siyasiler birbirlerine düşman gruplar değildir. Sadece demokratik bir ortamda devleti yönetmek için yarışın içindedirler. Biz, hepimiz birbirimizi kucaklayacağız." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise ayrıştıran değil birleştiren olarak, hep birlikte Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına taşıyacaklarını belirtti.

Gürkan, rahmet ve bereket ayı ramazanı idrak etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Programa, siyasi partilerin il başkanları ve milletvekili adayları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

- MHP İpsala'da seçim çalışmalarını sürdürdü

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve partililer İpsala ilçesini ziyaret etti.

Tercan, ziyarette seçim çalışmaları kapsamında İpsala ilçesine geldiklerini belirtti.

İlçede vatandaşların kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Tercan "MHP milletvekilleri adaylarımız ile birlikte İpsala'dayız. Güvenli, huzurlu, hoşgörülü İpsala İlçemiz için hep birlikte el ele vererek üzerimize her ne düşüyorsa fazlasıyla yerine getirmek görevimizdir. MHP’ye bu seçimde de yoğun bir destek verileceğine dair inancımız pekişti. Hemşerilerimizin partimize gösterdiği teveccüh bize heyecan veriyor."dedi.

Tercan'a ziyaretlerinde MHP Milletvekili Adayı Ali Özer, MHP İpsala İlçe Başkanı Mehmet Özçiftçi ve İpsala Ülkü Ocağı Başkanı Caner Anlaş da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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