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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Bosna Hersek'in Mostar kentinde üniversite adaylarına tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rifat Gürgendereli ve beraberindeki heyet, Mostar şehrinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kentte Konjic Lisesi, Ekonomi Lisesi ve İnşaat Lisesi’nde 100’den fazla öğrenciyle bir araya gelen heyet, üniversitenin ve Edirne’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Ziyarette, uluslararası öğrencilere sunulan imkânlar, bölüm ve programlar ile Erasmus öğrenimi ve staj hareketliliği hakkında bilgi verildi.

Heyet daha sonra Mostar Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Yunus Dilber ile birlikte Başkonsolos Yaşar Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Gürgendereli, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun selamlarını ileterek, Trakya Üniversitesinin Balkanlar’daki faaliyetleri hakkında Ergün'e bilgi verdi.

- "Trakya’da Neolitikleşme Süreci ve Aşağı Pınar" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde "Trakya’da Neolitikleşme Süreci ve Aşağı Pınar" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arkeoloji Bölümü tarafından organize edilen “Trakya’da Arkeoloji” konferans dizisinin son bölümünde Doç. Dr. Eylem Özdoğan’ın konuşmacı olduğu programda, "Trakya’da Neolitikleşme Süreci ve Aşağı Pınar" konuşuldu.

Kırklareli Aşağı Pınar’da uzun bir süredir saha çalışmaları gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Özdoğan, Trakya’nın neolitikleşme süreci ve Aşağı Pınar hakkında bilgi verdi.

Özdoğan, özellikle Türkiye Trakya’sındaki ilk yerleşimlerden biri olan Enez Hoca Çeşme ile Aşağı Pınar ve Marmara kıyısındaki diğer höyükler arasında karşılaştırma yaptı.



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