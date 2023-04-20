Ramazan Bayramı mesajları

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında İslam aleminin bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı’nın tüm yaraları sarmasını, tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini dileyen Gürkan, özellikle bu özel günde depremzede vatandaşların unutulmamasını istedi.

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayram'ını kutlayan Gürkan, "Hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği, yoksulların, kimsesizlerin hatırlanıp küskünlerin ve kırgınların barıştığı, sevgi ve dostlukla, birlik ve beraberlik içerisinde, huzurla geçireceğimiz bir bayram dileğiyle tüm hemşerileriminim Ramazan Bayramı’nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bayramın bereketiyle bir kez daha sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatı buluyoruz"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan İba mesajında, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya geldiklerini belirterek, bayramın tüm İslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını diledi.

Bayramın dayanışma duygularını yoğunlaştırdığını ifade eden İba, "Ramazan ayı, bizleri sabır, hoşgörü ve yardımlaşma gibi güzel hasretlerle buluşturan bir aydır. Bu ay boyunca birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Şimdi ise bayramın bereketiyle bir kez daha sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramın, insanlar arasında sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sağladığını belirten İba, bu özel günün Türkiye'ye ve tüm İslam alemine birlik barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

İba, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.









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