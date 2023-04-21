Edirne'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Hindistan nasıl dünyanın en kalabalık ülkesi oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

N.Ö. idaresindeki 22 HE 452 plakalı hafif ticari araç, Kırklareli kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.