Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu.



Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan O.E, arkadaşlarının uyarısı üzerine sosyal medya hesabını kontrol etti.

Sosyal medya hesabının çalındığını fark eden O.E, polise başvurdu.

- Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 54,53 gram eroin ile uyuşturucu maddeden elde edildiği düşünülen 17 bin 235 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve R.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

- Motosikletin çarptığı kişi yaralandı

Edirne'de motosikletin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.S.Ç'nin kullandığı motosiklet, Sabuni Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışana Z.G'ye çarptı.

Kazada hafif yaralanan Z.G, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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