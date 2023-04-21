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EDİRNE (AA) - Edirne'de bayramlaşma programı düzenlendi.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, bayramlaşma programı kapsamında, Meriç Askeri Gazinosu ve İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri'nde asker ve polislerle bayramlaştı.

Ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret eden Zehin, gazilerin bayramını kutladı.

Huzurevini de ziyaret eden Zehin, yaşlıların elini öpüp bayramlarını kutladı.

Çocuk Sitesi ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Zehin ardından İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kapıkule Sınır Kapısı ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Zehin'e ziyaretlerinde 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez ve kurum müdürleri eşlik etti.

-Helvacıoğlu vatandaşlarla bayramlaştı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Cami'deki namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Helvacıoğlu, bayramın sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Birlik ve beraberlik içinde güzel bir bayram geçirildiğini belirten Helvacıoğlu, "Kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dileriz." ifadelerini kullandı.

- Havsa'da bayramlaşma töreni

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan, Recep Özen Kır Bahçesi'ndeki törende personelin bayramını kutladı.

Hayırlı bayramlar dileyen Balkan, Ramazan Bayramının sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

- Keşan'da 200 belediye personeli bayram süresince görev yapacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bayram boyunca 200 belediye çalışanının görev başında olacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram boyunca belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürüleceğini belirtti.

Sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulunan Helvacıoğlu, "Keşanlı hemşerilerimizin ve misafirlerimizin rahat ve mutlu bir bayram geçirebilmeleri için görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.





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