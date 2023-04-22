Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olmadığını, aynı zamanda kader birliği yapan aziz Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın milletin egemenliğine dayanan demokrasinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, böylesi anlamlı günü, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımıza bayram olarak hediye etmiştir. Yarınlarımızın sahibi çocuklarımız, sevgili evlatlarımız, sizler, geleceğimizin mimarısınız. Milletimizin huzurlu ve mutlu geleceği için, kendinizi her alanda yetiştirmeniz çok önemlidir. Sizlerin, ülkesini seven, milli ve manevi değerlere bağlı, ufku açık, bilimde ve teknolojide öncü olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur.



İnanıyoruz ki, bugünün çocukları, evlatlarımız, ileride çok daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edecektir. En kıymetli hazinemiz çocuklarımız, bugün sizin gününüz, bugün sizin bayramınız. Bayramınız kutlu olsun, bayramımız kutlu olsun. Bu duygularla, bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

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