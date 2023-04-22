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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuklara devretti.

Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden Beril Çağla Çınar ve İbrahim Tokat, Kaymakam Sevgili'yi makamında ziyaret etti.

Sevgili, sohbet ettiğini öğrencilere makamını devretti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sevgili hediye verdiği öğrencileri, makam aracıyla evlerine uğurladı.

- İpsala'da bayramlaşma programı düzenlendi

İpsala'da bayramlaşma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen programda İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, Kapucu Mahallesi Abdiağa Camisinde kıldığı bayram namazı sonrası vatandaşların bayramını kutladı.

Yenikarpuzlu beldesinde de bayramlaşma programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bayramlaşma sonrası da mezarlığa giden vatandaşlar dua etti.

- İpsala Belediyesi şehir içi taşımacılıkta kullanılmak üzere iki yeni minibüs aldı

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, belediyeye yeni alınan minibüslerden birinin şoförlüğünü yaptı.

Ünsal, yaptığı açıklamada, İpsala halkına rahat ve konforlu bir şehir içi ulaşım hizmeti sunmak için ilçeye iki yeni minibüs kazandırdıklarını belirtti.

Araçlarla bugün ilk seferleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Ünsal, "Direksiyon başına geçerek duraklardan binen vatandaşlarımızı ağırladık, gidecekleri yerlere kadar eşlik edip mübarek Ramazan bayramlarını tebrik ettik. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

- CHP Edirne Milletvekili adayları, İpsala'yı ziyaret etti

CHP Edirne Milletvekili adayları Ediz Ün, Baran Yazgan, Ufuk Kanışkan ve Ahmet Erken İpsala'yı ziyaret etti.

İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş ve partililer tarafından karşılanan adaylar, parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Ardından adaylar kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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