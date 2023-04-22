Edirneli esnaf "komşu"nun dilini öğrenmek için ETSO'nun açtığı kursa katılıyor

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EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan Bulgarca kursuna özellikle esnaf ilgi gösteriyor.

Sınır kenti Edirne'ye gelen Bulgar turistlerin sayısının artması, kentte ticaretle uğraşan birçok kişiyi ya Bulgarca öğrenmeye ya da Bulgarca bilen bir personel istihdam etmeye yöneltti.

Bulgaristan'a ihracat yapan firmaların yöneticileri de iş ilişkileri güçlendirmek için komşu ülkenin dilini öğrenmek istiyor.

Kentte açılan kurslara ilgi de giderek artıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası da üyelerinin iş yapabilme kapasitesini artırmak için kurs açmaya karar verdi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, AA muhabirine, Bulgaristan ve Yunanistan'a komşu olan Edirne'nin ticari açıdan stratejik konumda olduğunu söyledi.

Oda üyelerinin komşu ülkelere ihracat yaptığını, komşu ülkelerden de alışveriş ve hafta sonu tatili için Edirne'ye yoğun turist geldiğini belirten Irmak, "İlimiz ekonomisi için ihracatın ve komşu ülkeler ile ticaretin önem kazandığı günümüzde üyelerimizin dış pazarlara açılmada yaşadıkları en önemli engellerden birisi de dil sorunudur. Yapılan alışverişler sırasında üyelerimiz turistlerle daha iyi iletişim kurmak için Bulgarca dil kursuna ihtiyaç duyduklarını odamıza ilettiler." dedi.

Irmak, kursu duyurdukları andan itibaren yoğun bir talep oluştuğunu, kurslara 55 kişinin katıldığını dile getirdi.

Şubat ayından bu yana haftanın 3 günü devam eden kursların 136 saat süreceğini ifade eden Irmak, "Bu dil kursu sayesinde üyelerimizin ekonomik alanda rolünün kuvvetlendirilmesi ve ticari faaliyetlerini genişleterek sınır ötesine geçmelerine destek olunması amaçlanmaktadır." dedi.

Bulgarca öğretmeni Mustafa Akan da kursiyerlerin Bulgarcaya ilgili olduğunu söyledi.

Edirne'ye çok sayıda Bulgar geldiğini belirten Akan, "Onlara bir şekilde cevap vermek zorundayız. Sadece burada değil oraya gidince de iletişim kurmak gerekiyor. Bulgarca bilmek iletişimde çok büyük kolaylık sağlıyor. Tüccarlar, iş adamları işlerini daha rahat yapabilmek için kursu tercih ediyor. İşadamı, doktor, esnaf, öğretmen her kesimden katılan var." diye konuştu.

Kursiyerlerden Merve Keskin Erim de çalıştığı şirketin bir ayağının Bulgaristan'da olması nedeniyle Bulgarca kursuna gelmek istediğini belirtti.

Hem ekstra bir dil öğrenmek hem de iş için kursu tercih ettiğini aktaran Erim, "Okumayı öğrendik. Umarım en kısa zamanda konuşuruz." dedi.

Makine mühendisi Fatih Çimen de Bulgaristan'a hem iş hem de arkadaşlarıyla görüşmek için gittiğini, bu nedenle Bulgarca öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

ETSO ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açılan kursu değerlendirmek istediğini ifade eden Çimen, yeni bir dil öğrenmenin kişisel gelişimime fayda sağlayacağını kaydetti.

Mustafa Gül de Bulgaristan'a gittiğinde derdini anlatabilmek ve zihinsel olarak zinde kalabilmek için kursa geldiğini dile getirdi.





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