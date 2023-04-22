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Bayram tatilinde Edirne'ye gelenler, kültürel alanlarda yoğunluk oluşturdu

AA

Bayram tatilinde Edirne'ye gelenler, kültürel alanlarda yoğunluk oluşturdu

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'ye gelen yerli turistler, kültürel ve tarihi alanlar ile restoranlarda yoğunluk oluşturdu.

Başta İstanbul olmak üzere civar kentlerden Edirne'ye gelen çok sayıda yerli turist, başta Selimiye Camisi olmak üzere kültürel ve tarihi alanları gezdi.

Selimiye Camisi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta bekleyen turistler, müze ve diğer yerlerde de yoğunluğa neden oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin geldiği restoranların önünde de metrelerce kuyruk oluştu. Turistler, özellikle kentin marka ürünü tava ciğeri dükkanlarına ilgi gösterdi.

- "Yetişmeye çalışıyoruz"

İstanbul'dan gelen Tayfur Kılıç, AA muhabirine, Selimiye Camisi'ni görmek için Edirne'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Camiyi merak ettiğini belirten Kılıç, "Bu mübarek ramazanda 'Bir ay tuttuğumuz oruçların hayrına bir de burayı görelim.' dedik. Restorasyondaymış ama Mimar Sinan'ın eserini dünya gözüyle görmek çok büyük bir mutluluk. Cami çok güzel." diye konuştu.

Manisa'dan gelen İrfan Dalgın da Selimiye Camisi'nin dünyada eşi benzerinin olmadığını belirterek, "Allah bu eserleri yapanlardan, sahip çıkanlardan razı olsun." dedi.

Turizm Elçisi ve Edirne'yi Tanıtma, Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da kentte turist yoğunluğunun olduğunu ifade etti.

Özellikle İstanbul'a yakınlığıyla Edirne'nin tatillerde çok yerli turist çektiğini belirten Dinar, şunları kaydetti:

"Kısa bir tatil olduğu için herkes yakın yerlere tatil planı yaptı. Herkes akın akın Edirne'ye geliyor. Biz de bir taraftan ciğer doğruyor, bir taraftan pişiriyoruz. Herkese yetecek kadar var ama yetişemiyoruz, çok büyük bir yoğunluk var. Edirne güzel bir şehir. Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefli Cami ve nehirleriyle farklı bir kent. Çok turist alıyor. Biz de bu yoğunluğa cevap vermeye çalışıyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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