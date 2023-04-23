Edirne'de cami tuvaletinin kapılarını çalan 2 zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki Tahta Cami'nin tuvalet kapılarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tümen Sokak'taki denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri Ü.G. ve H.G'nin yeşil ve beyaz renkte iki kapıyı taşıdığını gördü.

Ekipler, çevrede yaptığı araştırma cami tuvaletinin kapılarının yerinde olmadığını fark etti. Zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.G. ve H.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.









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