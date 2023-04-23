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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nisan yağmurları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

AA

Nisan yağmurları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ay başından beri etkisini gösteren yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini yükseltti.

Kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle debileri düşen iki nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.

Nisan ayı başında saniyede 62 metreküp seviyelerinde akan Meriç'in debisi sağanakların ardından 198 metreküpe ulaştı.

Ay başında 7 metreküp/saniye olan Tunca'nın debisi ise 2 kattan fazla artarak saniyede 17 metreküpe çıktı.

Kurak dönemde nehir yataklarında oluşan kum adacıkları da suyun yükselmesiyle gözden kayboldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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