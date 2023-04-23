Nisan yağmurları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de ay başından beri etkisini gösteren yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini yükseltti.

Kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle debileri düşen iki nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.

Nisan ayı başında saniyede 62 metreküp seviyelerinde akan Meriç'in debisi sağanakların ardından 198 metreküpe ulaştı.

Ay başında 7 metreküp/saniye olan Tunca'nın debisi ise 2 kattan fazla artarak saniyede 17 metreküpe çıktı.

Kurak dönemde nehir yataklarında oluşan kum adacıkları da suyun yükselmesiyle gözden kayboldu.





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