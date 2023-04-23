23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı anıta çelenk sundu.

Törene, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program, Saraçlar Caddesi'ndeki kutlamalarla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

23 Nisan'da Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığının simgesi olan TBMM'nin açıldığını belirten Arpacı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çocukları çok sevdiği için bu tarihi günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Hedefimiz, geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven vatanı için üretip çalışan insanlar olarak yetiştirmek."

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği törende müzik ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törenin ardından Vali H. Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve il protokolü etkinlik stantlarını ziyaret etti.

Vali Kırbıyık, öğrencilerin oyunlarına da eşlik etti. Caddedeki etkinlikler gün boyunca sürecek.

- Vali Kırbıyık koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti

Vali Kürşat Kırbıyık, 23 Nisan dolayısıyla valilik koltuğunu Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Umay Ece Tosun'a devretti.

Valilik koltuğuna oturan ortaokul öğrencisi Tosun, Edirne için düşündüğü projelerini anlattı.

Kentte zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandığını belirten Tosun, konuyla ilgili İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı arayıp sorunun çözümü için talimat verdi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Birol Ekici, 23 Nisan dolayısıyla makamını Fahri Kasapoğlu Ortaokulu öğrencisi Elif Savaş ve Kaan Kurtuluş'a devretti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende İl Müdürü Hüseyin Kalkan, konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

Türk milletinin azim ve kararı ile bağımsızlığa, millet egemenliğine giden yolda en önemli adımlardan birinin 23 Nisan olduğunu ifade eden Kalkan, şunları anlattı:



"23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Buhranlı günlerde bağımsızlık sevdasıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, birlik ve beraberliğimizin sembolü olarak ülkemizin ve milletimizin geleceğe emin adımlarla yürümesine ve bugünlere ulaşmamıza vesile olmuştur. Yüreğinde sevgi, barış, dostluk, kardeşlik duyguları yeşeren yavrularımızla bu anlamlı bayramı dünya çocuklarıyla birlikte dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak kutlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

Tören, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Törene, Vali Birol Ekici, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile kurum müdürleri katıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın Valilik binası önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatroda öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

Ulusan, burada yaptığı konuşmada, TBMM'nin kuruluşunun 103. yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ersan Ulusan, milletin vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler verdiğini, vatan sevgisinin en eşsiz örneklerinden birini sergilediğini ve işgalci kuvvetlere karşı istiklal harbini zaferle taçlandırdığını vurguladı.

Törene, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve kurum müdürleri de katıldı.

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