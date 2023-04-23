23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, 23 Nisan 1920 tarihin Türk milletinin tarih yolculuğunda bir dönüm, yeni bir başlangıç ve yeniden dirilişin ifadesi olduğunu belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarını açarak, 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatan Gürkan, çocukların geleceğin teminatı, barış ve kardeşliğin temsilcisi olduğunu vurguladı.

23 Nisan'ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin de simgesi olduğunu aktaran Gürkan mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz, çocuklara duyduğu bu güveni ise ‘Beni ne zaman görmek isterseniz, aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizin’ sözleriyle ortaya koymuştur. 103 yıl önce yakılan bu bağımsızlık meşalesini geleceğimizin teminatı çocuklarımız ilelebet yaşatacaktır. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir. Bu nedenle sevgi, özveri ve inançla çıktığımız bu yolda çocuklarımız için harcanacak her türlü emek, atılacak her adım bizim için çok değerli, çok kıymetlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılını ve Cumhuriyetimizin en değerli mirasçıları çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyorum."

- "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz."

Edirne AK Parti İl Başkanı Belgin İba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İba mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli adımlarından biri olan 23 Nisan'ın, tüm dünyada çocukların bayramı olarak kutlandığını belirterek, bu özel günün anlam ve önemine değindi.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının dönüm noktası olduğunu aktaran İba, "Bugün, tarihimizin en önemli günlerinden biri olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla milletimizin kendi kaderini tayin etme kararlılığını bir kez daha hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların geleceğin teminatı olduğuna dikkat çeken İba, çocuk haklarına saygı duyulması ve eğitimlerinin en iyi şekilde sağlanması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Çocukların mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması için çalıştıklarını vurgulayan İba, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu özel günü kutlayarak çocuklarımıza sevgi ve saygı göstererek, onların geleceğine sahip çıkmak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.





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