Edirne'deki tava ciğercilerde bayram sırası oluştu

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EDİRNE (AA) - Edirne'ye gelen turistler kentin ünlü lezzeti tava ciğerini tatmak için kuyruk oluşturdu.

Bayramın son gününde kentin simgesi Selimiye Camisi ve tarihi yapıları ziyaret eden yerli ve yabancı turistler daha sonra tava ciğercilere geldi.

Yoğunluk nedeniyle tava ciğercilerin önünde kuyruklar oluşurken, bazı iş yerleri ellerindeki ciğerin tükenmesi nedeniyle turistleri diğer ciğercilere yönlendirildi.

Tava ciğeri ustası Uğurcan İmrak, AA muhabirine, bayram boyunca Edirne'nin yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradığını söyledi.

Bayramın bereketli geçtiğini anlatan İmrak, "Ramazan bayramını yoğun ve kalabalık yaşıyoruz. Çevre illerden vatandaşlar kentimizi ziyarete geliyorlar. Bizler de elimizden gelen en iyi hizmeti vermek için çaba gösteriyoruz. Yoğunluk nedeniyle ciğercilerde kuyruklar oluştu. İşlerden memnunuz." ifadelerini kullandı.

- Ziyaretçilerden Edirne'ye tam not

Tekirdağ'dan Tanzer Ata, bayramın son gününü Edirne ziyaretiyle değerlendirdiklerini söyledi.

Kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğeri severek tükettiklerini dile getiren Ata, "Hem gezmek hem de meşhur tava ciğeri yemek için sıra bekliyoruz. Edirne'de olmaktan memnunuz." diye konuştu.

Melek Çakıcı ise Edirne'de bayramın güzel şekilde yaşandığını, meşhur lezzetlerinden tatmak için sıra beklediklerini ifade etti.

Balıkesir'den gelen Ufuk Arda da tava ciğerin lezzetine bakmak için sıra beklediklerini belirterek, "Edirne her yönüyle çok güzel bir kent. Kentin tava ciğeri de çok meşhur. Ciğeri tatmak için bir süre bekleyeceğiz." dedi.





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