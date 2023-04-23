Edirne'de Selimiye Camisi ve tarihi çarşılarda bayramda yoğunluk oluştu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi ve tarihi çarşılar, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İstanbul ve çevre illerden gelen tatilciler, Selimiye Meydanı ile tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, restorasyonunun sürmesi nedeniyle bazı bölümleri ziyarete açık olan Selimiye Camisi'ni gezdi.

Tarihi Arasta, Bedesten ve Alipaşa çarşılarına gelen ziyaretçiler, kente özgü hediyelik eşyalardan satın aldı.

Ailesiyle Bursa'dan gelen Serkan Dalgıç, AA muhabirine, bayram tatilini Edirne'yi gezerek değerlendirdiğini söyledi.

Selimiye ve Edirne'yi çok beğendiğini belirten Dalgıç, "Çok memnun kaldık, Edirne çok güzel. Yoğunluk ve sıra var. Kentin meşhur lezzetlerini tatma fırsatımız da oldu. Herkesin Edirne'yi ziyaret edip bu güzellikleri görmesini isterim." dedi.

Ağrı'dan gelen Tevrat Demir ise Edirne'nin, tarihi dokusu ve ulaşılabilirliğiyle güzel bir şehir olduğunu ifade etti.

Kent merkezinde ziyaretçi kalabalığı yaşandığını dile getiren Demir, "Yoğunluk çok, camiye girerken biraz sıra bekledik. Kentin her yerini gezip görme fırsatımız oldu. Çok memnunuz." diye konuştu.

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