23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

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EDİRNE (AA) - İpsala'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan program Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, programda yaptığı konuşmada, TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara hediye ettiğini belirten Engin, çocukların bayramını kutladı.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği törende müzik ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

- Havsa'daki törenler

Havsa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Antı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda sürdü.

Törene, Kaymakam İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı Aydın Balkan, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Törenler kapsamında yapımı tamamlanan Havsa Spor Sosyal Tesisleri'nin açılışı da gerçekleştirildi.









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