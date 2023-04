EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Dr. Öğr. Görevlisi Dr. Mehmet Dervişoğlu, Trakya Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan ve editörlüğünü üstlendiği "Payidar" ile yayına hazırladığı "Takvimü'l Ebdan li Sıhhati'l İnsan" isimli kitaplarını, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dervişoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Dervişoğlu, "Payidar" ve Edirne Şahi Spor Kulübünün katkılarıyla yayımlanan "Takvimü'l Ebdan li Sıhhati'l İnsan" kitapları hakkında bilgi verdi.

Dervişoğlu'na ziyaretinde Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de eşlik etti.

- AK Parti Edirne Milletvekili adayı Hatipler'in çalışmaları

AK Parti Edirne Milletvekili adayı Tarık Hatipler, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Hatipler, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinlediğini belirtti.

Teşkilat üyeleriyle birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını aktaran Hatipler, "Yorulmak bir yere, enerjimiz her gün artıyor. Çünkü AK Parti her zaman birliğin beraberliğin partisi oldu. Hiçbir zaman küskünlerin, dargınların, kırgınların partisi olmadı. Bu aslında ülke yönetim şeklimizi de yansıtıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi her zaman konuşmak yerine üreten olacağız." ifadelerini kullandı.

- Müzede çocuk şenliği düzenlendi

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlama programında müzik ve halk oyunları gösterileri sunuldu, çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Şenliklere katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da çocukların bayramını kutladı, çocukların oyunlarına eşlik etti.





