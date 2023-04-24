EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne milletvekili adayları muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Edirne Milletvekili ve milletvekili adayı Fatma Aksal bir restoranda düzenlenen programda, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de çok güzel işlere imza attığını söyledi.

Hiçbir zaman millet iradesinin üzerinde bir irade tanımadıklarını ifade eden Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara hizmet etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin yaşadığı olumsuzluklara rağmen çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini vurgulayan Aksal, "Hiç kimsenin tahmin etmediği 100 yılda bir yaşanan bir pandemi sürecini hep birlikte yaşadık. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesi vatandaşlarına ilaç bulamazken çok Allah'a çok şükür biz vatandaşlarımızı tedavi etmekle kalmadık, dünyanın bütün ihtiyaç sahibi mağdur ve mazlum ülkelerine yardım ettik. Bu millete hizmet etmeye devam ediyoruz. Milletimizin desteğiyle de bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin çok büyük bedeller ödeyerek bu günlere geldiğini belirten Aksal, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, güçlü olmasını isteyen vatandaşların sandığa gittiklerinde doğru kararı vereceklerine inandığını söyledi.

"Artık eski Türkiye yok, o nedenle yeni Türkiye' diyoruz" diyen Aksal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni bir Türkiye diyoruz. İşte IMF'den kredi almak için IMF'nin kapısında bekleyen bir Türkiye yok. Bugün bütün yaşananlara rağmen, işte bir pandemi yaşadık. Arkadan dünyayı kasıp kavuran bir ekonomik kriz yaşadık. Hemen akabinde de 'biz asrın felaketi' diyoruz ama belki coğrafyamızda bin yıldır yaşanmayan büyüklükte bir deprem yaşadık. Buna rağmen biz çalışmaya, üretmeye, vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Artık IMF'nin kapısında bekleyen bir Türkiye yok. IMF'ye borç veren 'dünya beşten büyüktür' diyen bir Türkiye var."

- "Ülkenin kaderini belirleyecek bir seçimin arifesindeyiz"

İl Başkanı Belgin İba ise Edirne'yi daha yaşanılabilir ve daha huzurlu bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük kazanımlar elde ettiğini anlatan İba, "Tam bağımsız bir Türkiye hedefimiz için ulaşımdan teknolojiye, milli savunmadan sağlığa, kısacası her alanda birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Ve bugün de ülkenin kaderini belirleyecek bir seçimin arifesindeyiz." dedi.

Seçimlerin önemine değinen İba, Türk milletinin sağduyulu olduğunu ve yapılan hizmetleri çok net bir şekilde gören vatandaşların sandıkta da en doğru kararı vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin son dönemde zor bir süreçten geçtiğini de ifade eden İba, zorlukları ve problemleri birlikte çalışarak çözeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Edirne milletvekili adayı Tarık Hatipler de mahallenin, esnafın, köyün, köylünün, sokağın nabzını tutan muhtarların devletle vatandaşlar arasında köprü kurarak çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır teşkilatta çeşitli görevler yaptığını anlatan Hatipler, "Bunca yıllık teşkilat geçmişimizde, bunca yıllık Edirneliliğimizde dikkat ettik ki buraya yapılan hizmetler, buraya getirilen hizmetler, hep her zaman bir eksiklik içerisinde kaldı Belediye anlamında yerel yönetimler anlamında maalesef sınıfta kalan bir şehirde yaşıyoruz. Bizim sevdamız, bizim derdimiz, bizim düşüncemiz, bu şehre dair. Bu şehrin daha iyi olmasına dair. İnanıyoruz ki bu şehir çok daha iyisine layık, çok daha iyi seviyede yönetilmeye ve hizmetler almaya layık." dedi.

AK Parti Edirne milletvekili adayı Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban ise kentin sorunlarını çok iyi bildiklerini, Edirne'ye hizmet edebilmek için göreve talip olduğunu söyledi.









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