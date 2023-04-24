Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kredi kartı çalınan kişi polise başvurdu.

Yeniimaret Mahallesi'nde yaşayan M.H, evinde bıraktığı kredi kartının yerinde olmadığını ve 3 bin 523 lira harcama yapıldığını tespit etti.

Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giden M.H. olayla ilgili şikayette bulundu.

- Parası ve cep telefonu çalındı

Keşan ilçesinde, parası ve cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi, Huzur Sokak'ta yaşayan S.H. evindeki cep telefonu ve 7 bin lirasının yerinde olmadığını belirledi.

S.H. olayla ilgili polise şikayette bulundu.

- Ev eşyaları çalındı

Keşan ilçesinde evinden çeşitli eşyalar çalınan kişi polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.K. evine geldiğinde bazı eşyaların yerinde olmadığını gördü.

M.K. eşyalarını çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise şikayette bulundu.

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