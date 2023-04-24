Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.L'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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